SK Hynix : feu vert européen pour le rachat des activités NAND d’Intel

Les deux sociétés avaient annoncé ce projet à 9 milliards de dollars en octobre 2020. Le rachat comprend les activités mémoire et stockage (SSD), celle des wafers, la propriété intellectuelle, les employés ainsi que l’usine de Dalian en Chine. Intel conserve ses activités sur Optane.

SK Hynix confirme avoir « reçu l’autorisation inconditionnelle de la Commission européenne ». Elle fait suite à celle de la Federal Trade Commission l’an dernier et du Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) en mars.

Il reste des autorisations à obtenir. Les deux sociétés « feront de leur mieux » pour les obtenir en 2021 et boucler le rachat cette année.