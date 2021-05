Une première bande-annonce pour les Éternels

Alors que la phase 4 du Marvel Cinematic Universe (MCU) s'ouvre et que la série Loki arrive sur Disney+, le teasing pour cette nouvelle grande page de l'histoire commence, sans répondre aux grandes interrogations.

On découvre ainsi un univers à mi-chemin entre Stargate SG-1 et American Gods, aux contours assez vagues, servi par un casting haut de gamme.

Pourtant, Les Éternels a du potentiel. Il doit permettre de remonter un peu plus la « chaîne alimentaire » des êtres qui peuplent l'univers Marvel après la mort de Thanos, lui-même fils d'Éternels de Titan. Dans ce film, on s'attend donc à en apprendre plus sur eux et à entendre parler de leurs antagonistes, les Déviants.

On attend également des informations sur leur création par les Célestes. Ces êtres géants et tout-puissants sont à l'origine de nombreux peuples vus dans le MCU à travers leurs expériences. Ils ont d'ailleurs déjà été introduits par les Gardiens de la galaxie il y a quelques années.

En effet, la planète Knowhere est constituée du crâne d'un Céleste, un autre étant aperçu lors de l'explication des possibilités des pierres d'infinité par le Collectionneur. Ego, père de Peter Quill (Star-Lord) dans le MCU, y est d'ailleurs dépeint comme un Céleste (bien que ce ne soit pas le cas dans les comics).

On espère donc que des ponts seront établis avec ces éléments déjà mis en place. On attend aussi de voir si le scénario imaginé ira jusqu'à nous parler de la Horde et du Fulcrum, ou si tout cela est pour le moment mis de côté afin de préparer le développement des prochains films.