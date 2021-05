Dark patterns : aidez les ONG à documenter les interfaces truquées

L'Electronic Frontier Foundation, Consumer Reports, Access Now, PEN America et Harry Brignull (le fondateur de DarkPatterns.org) viennent d'annoncer le lancement de Dark Patterns Tip Line.

Il s'agit d'une plateforme de recensement participative de ces « interfaces truquées », utilisées par certains sites web, objets connectés et applications mobiles afin d'inciter les gens à faire des choses qu'ils ne feraient probablement pas autrement.

L'objectif est d'aider les défenseurs de la protection de la vie privée, les décideurs et les responsables politiques à « tenir les entreprises responsables de leurs pratiques malhonnêtes et préjudiciables ».

Le site documente par ailleurs plusieurs exemples, classés par catégories (choix refusé, perte de temps, d'argent ou de confidentialité, etc.), de ces pratiques : le service de paiement mobile Venmo de Paypal qui, par défaut, rend les transactions publiques, le New York Times qui facilite l'abonnement, mais rend difficile la procédure de désabonnement, NordVPN qui abonde automatiquement le panier avant même de solliciter le consentement du client, etc.