Starliner de Boeing : le second test prévu pour le 30 juillet

Lors de sa première tentative de vol sans équipage, la mission avait été écourtée et avait dû rejoindre la terre ferme sans s’arrimer à la Station spatiale internationale

Après réflexion, la mise en place d’un second vol était programmée. Avec beaucoup de retard, et alors que Crew Dragon de SpaceX effectuent déjà des rotations commerciales, le second test Orbital Flight Test-2 aura lieu à partir du 30 juillet, explique la NASA. La capsule sera installée sur une fusée Atlas V de l’United Launch Alliance.