Darknet : Cyberdouane ferme une troisième plateforme francophone

Les douaniers enquêteurs de la Direction Nationale du Renseignement et des enquêtes Douanières (DNRED) viennent de démanteler la plateforme francophone « Le Monde Parallèle » (LMP) et ses activités illégales sur le Darknet, se félicite un communiqué de presse du ministère de l'économie, de la finance et de la relance.

L'opération, qui a mobilisé une trentaine d’opérationnels, analystes et spécialistes informatiques du service Cyberdouane pendant plusieurs mois, a permis la saisie de faux documents, cartes bancaires et prépayées, ainsi que plusieurs milliers d'euros en crypto-monnaies.

Les deux administrateurs du site ont été interpellés à Paris et en région messine. Après les démantèlements par la DNRED des plateformes Black Hand, en 2018, et French Deep Web Market, en 2019, « cette troisième opération vient porter un nouveau coup sévère au Darknet francophone très affecté par les deux précédentes opérations ».

Zataz relève pour sa part que le site affiche désormais un bandeau « Ce domaine a été saisi » accompagné des logos des Douanes, de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) et à l’Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre (OCRIEST). Il affiche également une dédicace : « Le Monde Pawned » (mis en gage, ndlr), clin d'oeil au « pwned » désignant le fait de se faire battre à un jeu vidéo, ou de se faire pirater ses données.