Il s'agit d'un Groupement d’intérêt scientifique dont le but est de renforcer « les collaborations entre mathématiciens et scientifiques spécialistes des différents aspects du système Terre afin de répondre aux défis environnementaux d’aujourd’hui et de demain ».

Trois axes de développement sont mis en avant : Terre vivante, Terre humaine et Terre fluide/solide. Une approche multidisciplinaire qui permet de fédérer les compétences de toutes les sciences, au sens large du terme.