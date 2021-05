Le Bitcoin s'est approché des 25 000 euros

Il a ainsi perdu près de la moitié de sa valeur par rapport au mois dernier, puisqu'il s'échangeait à plus de 52 000 euros mi-avril. Mais les tweets à répétition d'Elon Musk et les critiques de la Chine ont, entre autres, participé à sa chute.

Fin avril, il s'approchait ainsi des 40 000 euros, avant de passer sous les 30 000 euros il y a quelques jours, avec un plus bas à un peu moins de 26 000 euros cette nuit. Il s'est depuis remis, étant remonté à un peu plus de 29 000 euros ce matin.

La plupart des autres cryptomonnaies ont été emportées dans cette chute, Ethereum étant par exemple tombée à moins de 1 500 euros cette nuit, contre plus de 3 400 euros à la mi-mai.

Les adeptes espèrent qu'il ne s'agit que d'une chute temporaire, comme on en a déjà vu d'autres par le passé, et attendent désormais le rebond. D'autres y voient une correction durable après des mois de spéculation et des valeurs élevées, qui n'avaient pas lieu d'être.