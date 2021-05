Pass Culture, Pass Sport, Youtubeurs : Emmanuel Macron à l'assaut des jeunes

Alors qu'ils ont été lourdement affectés par la crise sanitaire et les décisions parfois aléatoires prises dans le secteur scolaire, le Président de la République a opté pour une communication plus positive à l'attention de ces nouveaux votants.

Outre la présence de plus en plus courante de membres du gouvernement sur des plateformes telles que Twitch, il a lui-même « mouillé le maillot », allant jusqu'à proposer à ceux qui le suivent sur Instagram de choisir entre One Piece ou SNK.

Une publication pensée pour faire la promotion du Pass Culture, mettant à disposition des jeunes de 18 ans un chèque de 300 euros à utiliser auprès de certains services culturels. Un autre de 50 euros pour les 6 à 18 ans est en préparation : le Pass Sport.

Point d'orgue de ce week-end, la publication du fameux « concours d'anecdotes » réalisé par McFly et Carlito à l'Elysée, où l'on a pu voir Emmanuel Macron écouter « une souris verte », interprété par le groupe nantais Ultra Vomit. Elle comptabilise 7,5 millions de vues.