Twitter relance son processus de vérification, cette fois avec plus de transparence

C’est fait : le processus de vérification, à l’arrêt depuis un moment, est officiellement de retour. Son déploiement a commencé mercredi, mais il faudra plusieurs semaines pour qu’il soit déployé sur tous les comptes.

Tout le monde peut prétendre à avoir un compte vérifié… dans l’absolu. En pratique, le processus n’aboutira que pour les personnes travaillant dans l’un des six domaines suivants :

Gouvernement

Sociétés, marques et organisations

Médias et journalistes

Loisirs

Sports et jeux

Activistes, organisateurs et influenceurs

Le profil doit être complet, avec un nom, une image et une adresse email ou un numéro de téléphone vérifié. En outre, le compte doit exister depuis au moins six mois et avoir un historique de respect des règles du service.

Lorsque le compte sera compatible avec la demande de vérification, l’option apparaîtra automatiquement dans les réglages. Il faudra alors fournir soit la photo d’une pièce d’identité valide, soit une adresse email officielle, soit un site référençant directement le compte Twitter.

Une fois la requête envoyée, le requérant devrait recevoir une première réponse en quelques jours, mais la procédure peut réclamer plusieurs semaines. En cas d’approbation, le fameux badge bleu apparaîtra automatiquement sur le profil.

Des aménagements sont déjà prévus, notamment sur les catégories qui ne représentent pas « toutes les personnes qui devaient être éligibles à la vérification ». Twitter prévoit donc d’introduire plus tard cette année plus de catégories, dont « les scientifiques, universitaires et dirigeants religieux ».