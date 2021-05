Un pass Culture de 300 euros pour tous les jeunes de 18 ans

Au passage, ce « chèque » culturel perd 200 euros pour plafonner pour l’instant à 300 euros.

Après une expérimentation dans plusieurs départements, l’application dédiée s’offre à tous les jeunes de 18 ans « sur laquelle ils disposent de 300€ pendant 24 mois pour découvrir et réserver propositions culturelles de proximité et offres numériques », indique le site officiel.

« Le pass Culture a pour objectif d’encourager la rencontre entre les acteurs culturels et les utilisateurs » prévient-il. « Il n’est donc pas possible de se faire livrer des biens matériels. Les achats de biens numériques (ebook, SVoD, jeux vidéo…) sont plafonnés à 100€ ».

Cinéma, concert, spectacles, musées, patrimoine culturel et centres d'art, instruments de musique (plafonnés à 200 euros), livres, etc. « Pour les plates-formes, nous mettons en avant nos industries françaises, souligne une conseillère élyséenne dans les colonnes du Monde. Deezer et non Spotify pour la musique, Canal+ ou OCS et non Netflix pour l’audiovisuel ». Amazon Prime et Disney ne sont pas davantage de la partie. « Canal, OCS, FilmoTV et quelques autres plateformes sont en revanche accessibles, dont bientôt Salto » ajoute le Figaro.

« À partir de janvier 2022, seront offerts 25 euros pour les quatrièmes, 25 euros pour les troisièmes et 50 euros par année et par élève en seconde, première et terminale » ajoutent nos confrères. On retrouvera alors les 500 euros promis initialement.