Plotting/farming en masse : face à l'émergence de Chia Network, Scaleway bride ses offres

L'hébergeur revient sur cette cryptomonnaie imaginée par Bram Cohen, qui exploite non pas la puissance des GPU pour « miner » mais l'espace de stockage. Cela se fait en deux phases : une de calcul (plotting) puis de mise à disposition (farming).

L'approche se veut « plus verte », mais a ses propres problèmes. Le premier est qu'elle tend l'approvisionnement du stockage, comme nous l'expliquions récemment, de nombreux acteurs espérant tirer profit de ces investissements.

Le second est que le farming use prématurément les SSD, surtout lorsqu'ils ne sont pas prévus pour des usages intensifs, comme c'est le cas des modèles grand public. Une fois exploités, ils sont bons à jeter, avec l'impact écologique que l'on devine.

Quoi qu'il en soit, Scaleway a fait face ces derniers temps à de petits malins qui se reposent sur ses infrastructures pour du plotting et du farming via Chia Network, au risque de voir ses serveurs se remplir dans leur intégralité ou ses SSD s'user prématurément.

Pour assurer la qualité de service et éviter de se retrouver à court de stockage sous peu, la société a pris les devants et interdit désormais le plotting sur toutes ses instances SSD, serveurs dédiés, RPN-SAN, ou même Block storage. Elle précise que ses contrats impliquent déjà qu'un usage menant à la destruction d'un composant peut mener à une facturation de ce dernier aux clients.

Concernant le farming, il est autorisé sur les serveurs dédiés (à la demande ou non) et Block Storage sans restriction, ainsi qu'Object Storage dans le cadre de demandes spécifiques. Dans le cas contraire, il sera limité à 250 To et facturé 0,08 euro par Go.

L'information a été repérée par Bram Cohen, qui n'a pas semblé concerné par l'effet de Chia Network. Il a simplement remercié Yann Lechelle, patron de Scaleway, d'avoir bien compris la différence entre farming et plotting.