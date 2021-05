Apple ajoute une impressionnante couche d’accessibilité à ses produits

À compter d’aujourd’hui, les personnes sourdes ou malentendantes pourront utiliser la langue des signes pour communiquer avec les équipes Apple lors d’un rendez-vous en boutique ou avec AppleCare.

Pour une fois, la France n’est pas oubliée, puisque la LSF est prise en charge, en plus des versions américaine (ASL) et anglaise (BSL). Le service est exploitable depuis un navigateur web, mobile ou fixe. La firme a ajouté un dictionnaire des termes techniques qu’elle utilise. La formation des équipes a été adaptée pour qu’elles y soient sensibilisées.

Plus impressionnant (techniquement parlant), l’Apple Watch sera capable plus tard dans l’année d’être utilisée sans toucher son écran. Plusieurs courtes vidéos montrent comment on pourra faire des gestes de la main où est attachée la montre pour en contrôler les actions.

Par exemple, un mouvement de pince pour sélectionner un bouton, puis fermer le poing pour le valider, ou encore fermer le poing deux fois de suite pour accepter un appel.

Il sera même possible de déclencher un curseur que l’on fera bouger, à la manière d’une souris. Il suffira d’orienter la main pour le piloter et ainsi choisir avec précision un élément à l’écran.

D’autres mises à jour sont prévues, notamment iPadOS. Apple va y intégrer un suivi du regard, permettant de piloter la tablette avec le regard. On attend de pouvoir en mesurer l’efficacité. VoiceOver pourra quant à lui grandir pour prendre en charge les personnes dans une photo, afin de les décrire et d’en donner la position. L’assistant pourra également repérer le texte ou encore des données dans un tableau.

On pourra également activer bientôt des sons d’arrière-plan, pour aider à se concentrer ou à se reposer. On retrouvera toute une panoplie de bruits blancs (pluie, océan, rivière…) qui pourront se mélanger aux autres sons du système ou rester discrètement en retrait.

Parmi les autres changements prévus, signalons la possibilité de modifier les réglages d’écran et de texte pour chaque application compatible, et non plus uniquement à l’échelle du système. Les Memoji seront mis à jour pour mieux refléter certaines conditions, comme l’implant cochléaire, le tube à oxygène ou un casque anti-choc.

Apple ne précise pas vraiment quand ces améliorations seront disponibles au-delà d’un « plus tard dans l'année ». On peut supposer que beaucoup seront intégrées dans iOS 15, qui sera présenté le 7 juin, date d’ouverture de la WWDC.