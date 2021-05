Internet Explorer disparaîtra le 15 juin 2022

La onzième et dernière version du navigateur n’aura plus aucun support au-delà du 15 juin de l’année prochaine. À cette date, il ne sera plus possible de lancer Internet Explorer 11, tout appel étant réorienté vers Edge. L’ancien exécutable sera toujours là, mais ne sera plus utilisable.

Pour Microsoft, la solution est simple : le mode Internet Explorer dans Edge, qui assure la compatibilité (avec quelques exceptions) pour les pages qui auraient reçu des modifications spécifiques à IE. Pour les sites modernes assurant une compatibilité avec IE11, Microsoft recommande de s’en débarrasser.

La date concerne l’édition semi-annuelle de Windows 10, autrement dit la majorité des PC. Les éditions suivantes de Windows ne sont pas encore concernées :

Windows 8.1

Windows 7 Extended Security Updates (ESU)

Windows 10 Server SAC (Semi-Annual Channel)

Windows 10 IoT LTSC (Long-Term Servicing Channel)

Windows 10 Server LTSC

Windows 10 client LTSC

C’est donc toute une époque qui s’achèvera dans un peu plus d’un an, même si le navigateur était sous respirateur artificiel depuis longtemps. Sa suprématie avait été durement remise en question par Firefox, à son arrivée en 2004. Quatre ans plus tard, Chrome débarquait. On connaît la suite de l’histoire.