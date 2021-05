Zoom propose ses Events pour organiser des conférences en ligne

Le nouveau service vient compléter OnZoom, déjà disponible pour organiser des conférences payantes ou non, avec possibilité de vendre des tickets.

Zoom Events se concentre sur les évènements plus grands, pouvant s’étaler sur plusieurs jours. On retrouve donc le hub central pour gérer les événements, les ventes de tickets et autres, mais avec une organisation plus large, par exemple quand il y a de multiples sessions.

Une entreprise pourra ainsi définir une page d’accueil, avertir du jour et de l’heure pour chaque sessions, afficher un programme, accompagner les évènements de vidéos de présentation, etc.

Zoom ajoute également un outil pour les personnes arrivant plus tôt à un évènement : la possibilité de commencer à discuter par chat et d’échanger leurs informations de contacts. La société cherche à recréer en quelque sorte l’ambiance qui peut régner dans les grands salons, en s’adaptant autant que possible au contexte actuel.