Face à « trop d'incertitudes », le salon IFA 2021 est annulé

L’annonce officielle est tombée hier : « Le plus grand salon mondial de l'électronique grand public et domestique reviendra en 2022 ». Les indicateurs sur la santé n’évoluent pas assez rapidement et le risque engendré par certains variants, notamment d’Asie du Sud, poussent les organisateurs à jeter l’éponge.

De plus, une partie des installations est actuellement utilisée pour vacciner les personnes, et cela devrait durer plus longtemps que prévu.

« Il y a tout simplement trop d'incertitudes pour le moment. Par conséquent, il est devenu presque impossible pour quiconque de planifier de manière responsable sa participation à un salon professionnel », affirme Kai Hillebrandt, président du conseil d’administration de gfu Consumer & Home Electronics GmbH.

« Nous n'avons pas pris cette décision à la légère […] Les efforts pour contenir cette pandémie – des programmes de vaccination à la reprise des voyages internationaux – ne se sont pas déroulés au rythme que nous espérions », explique Martin Ecknig le CEO de Messe Berlin.

L’IFA se prépare désormais pour l’année prochaine et donne rendez-vous du 2 au 6 septembre 2022.