Molotov craint le revers concurrentiel de la fusion M6 et TF1

« Cette fusion comporte en réalité des risques vitaux pour tous les acteurs français de l'audiovisuel ». Voilà l’accueil fait par Molotov à l’annonce par TF1 de sa volonté de racheter M6.

« Avec une puissance économique représentant les trois quarts du marché publicitaire du média télévisé et près de 40 % de part d’audience de la télévision française, le groupe qui émerge serait en capacité d’agir en abusant de sa position désormais ultra-dominante, en particulier dans le domaine de la distribution des contenus et services de télévision, où les deux groupes ne cessent déjà de tenter d’écarter toute concurrence. »

Molotov craint ainsi que les deux groupes bientôt conjugués au singulier puissent à l’avenir « librement coordonner leurs stratégies d’éviction et entraver plus encore toute concurrence sur le marché de la distribution ». Une expérience que connaît bien la plateforme fondée par Jean-David Blanc et Pierre Lescure, elle qui a plusieurs fois dans son existence dû croiser le fer avec les deux chaînes (jusqu’à se voir interdire d’utiliser le logo de TF1)

« La menace que fait courir cette fusion sur l’avenir de la distribution va conduire Molotov à saisir dans les jours qui viennent les autorités concernées pour demander que des garanties sérieuses soient apportées afin de préserver les équilibres et le pluralisme dans l’audiovisuel français.»