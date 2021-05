Windows 10X est officiellement mort, ses technologies seront insérées dans Windows 10

Cette fois c’est fait : Microsoft a annoncé que Windows 10X était arrêté. Plus précisément, que ses technologies et fonctionnalités pouvaient faire davantage pour l’ensemble des utilisateurs de Windows 10 qu’en s’adressant à une petite partie d’entre eux.

Beaucoup ne seront pas surpris, l’éditeur n’ayant pas dit un mot sur son produit depuis la dernière annonce il y a plus d’un an. Microsoft avait alors réorienté son projet, passant des appareils équipés de deux écrans à ceux, nettement plus classiques, d'un seul écran.

Plusieurs de ces technologies ont déjà été intégrées dans la branche Dev de Windows 10, notamment de nouveaux conteneurs dans Defender Application Guard, un clavier virtuel modernisé, ainsi qu’une meilleure reconnaissance vocale.

On attend maintenant de savoir combien seront présentes dans la version 21H2 cet automne, car les nouveautés ajoutées dans la branche Dev n’ont aucune garantie de se retrouver dans la mise à jour semestrielle suivante.

Les rumeurs de l’abandon de Windows 10X dans sa forme actuelle étaient nombreuses depuis quelques semaines. Elles le sont tout autant autour d’un profond renouvellement graphique pour Windows 10 attendu pour la 21H2 (projet Sun Valley). Microsoft aurait en réserve de grosses annonces pour son système le mois prochain.