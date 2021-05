Teams peut maintenant être utilisé par le grand public

Microsoft l’avait annoncé il y a plus d’un an lors de la première grosse éruption de Covid-19 : sa plateforme de communication allait être disponible pour le grand public, avec les mêmes fonctions.

Il aura fallu attendre, mais Teams est désormais disponible pour tous. Les fonctions sont bel et bien les mêmes, notamment les réunions jusqu’à 300 personnes, le mode Ensemble ou encore les appels jusqu’à 24 heures. Ils devraient être réduits à 60 min après la pandémie, mais uniquement pour les appels de groupes.

Pour rappel, Teams joue dans la même cour que Slack et n’est pas une simple messagerie. Le produit se veut un outil organisationnel et propose donc la création, la répartition et la gestion de tâches et de listes, des sondages, une vue d’ensemble qui fait quoi, la gestion d’évènements, etc.

Teams est disponible pour Windows, macOS, Android, iOS et en version web. Sur Mac, l’application n’est pas encore universelle.