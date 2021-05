Après le bleu Klein, le bleu Hadopi

La Hadopi, qui vit normalement ses derniers mois d’existence avant sa fusion avec le CSA, a lancé un énième appel d’offres.

Son joli nom plein de poésie ? « Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande de prestations graphiques et déclinaisons sur supports print et web ».

Où au détour de l’avis d'appel public à la concurrence, on découvre qu’existe sur la palette de l’autorité, un « bleu Hadopi ».

Si vous souhaitez repeindre votre disque externe de 10 To, voilà ses caractéristiques en dosage cyan, magenta, jaune et noir : C : 94 M : 29 J : 0 N : 0.