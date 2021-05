Déverrouillage avec Apple Watch, claviers Touch ID : Apple met à jour son guide de sécurité

Le guide en question est un long document concentrant des informations et conseils sur les mesures de sécurité intégrées par le constructeur dans ses produits.

Il est régulièrement mis à jour pour tenir compte des produits et fonctions sortis entre-temps. Dans la dernière version publiée hier, l’entreprise a ajouté par exemple des informations sur le déverrouillage des iPhone par l’Apple Watch (quand un masque est détecté).

On trouve également le Magic Keyboard pour les nouveaux iMac M1. Ces claviers intègrent Touch ID et doivent donc communiquer avec le Mac et son enclave sécurisée – via un échange de clés publiques notamment – pour que le trafic soit ensuite chiffré.