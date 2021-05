Accord entre Axel Springer et Facebook

Les deux géants se rapprochent autour d’un futur partenariat pour que les articles et vidéos du premier (Bild, Die Welt, Business Insider, etc.) soient mieux placardés sur le réseau social du second.

Cela concerne notamment le service Facebook News, son agrégateur d’actualités bientôt lancé en Allemagne. L'accord prévoit également un accès à une quantité limitée de contenus payants de Bild et Welt.

Le volet financier n’a pas été détaillé. Ce partenariat, concrétisé pour l’instant par une simple lettre d’intention, exclura en tout cas le paiement des droits voisins prévu par la directive sur le droit d’auteur.