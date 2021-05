Israël et la Palestine auront droit à des images satellites moins floues

« Pourquoi Gaza, l'un des endroits les plus densément peuplés du monde, est-il flou sur Google Maps ? », s'interroge la BBC, qui s'étonne de constater que les images datent au surplus de 2016.

Jusqu'à l'année dernière, le gouvernement américain restreignait en effet la qualité des images satellites que les entreprises étaient autorisées à fournir sur une base commerciale, explique la BBC.

L'amendement Kyl-Bingaman (KBA) avait été introduit en 1997 pour répondre aux préoccupations israéliennes en matière de sécurité. Et, bien que la décision se référait uniquement à Israël, elle a également appliqué la restriction aux images des territoires palestiniens.

Le KBA limitait ainsi la qualité d'image de sorte qu'un objet de la taille d'une voiture était à peu près visible sous la forme d'une image très floue. Tout ce qui était plus petit était très difficile à identifier.

En juillet 2020, le KBA a été abandonné et le gouvernement américain permet désormais aux entreprises américaines de fournir des images de la région de bien meilleure qualité (afin que des objets de la taille d'une personne puissent être facilement repérés).

Apple a déclaré à la BBC travailler à mettre à jour ses cartes à une résolution plus élevée. Planet Labs a confirmé fournir des images à une résolution de 50 cm.

Google est resté plus vague, attendant que ses fournisseurs lui offre des « des possibilités de rafraîchir [ses] images satellite au fur et à mesure que des images à plus haute résolution deviennent disponibles ». Vice estime que l'entreprise ferait montre de mauvaise volonté, en se refusant à annoncer quand il mettrait ses cartes à jour et ce, alors que le conflit s’intensifie.

De nombreux analystes OSINT tentent en effet de géolocaliser les centaines de tirs de missiles en Israël et dans la bande de Gaza. Ils auraient d’ores et déjà entraîné la mort de plus de 200 Palestiniens, dont plus de 60 enfants, et d’une dizaine d'Israéliens, d'après le NYT.