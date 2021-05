« Running Out Of Toes » : Rocket Lab a récupéré son premier étage

Si le lancement des charges utiles est un échec, la société peut se consoler avec la récupération dans l’océan de son premier étage.

L’Entreprise affirme qu’il n’est pas la cause de la fin prématurée de la mission, imputable au second étage. Des analyses des données sont en cours pour déterminer les causes exactes. Les conclusions devraient arriver dans les prochaines semaines, avec un retour en vol rapide ensuite.

Toujours est-il que le premier étage est désormais dans ses locaux et les premières analyses montrent que le nouveau bouclier en acier inoxydable a fonctionné comme prévu (il était auparavant en aluminium).

Une troisième mission de test pour récupérer le premier étage devrait être mise en place cette année.