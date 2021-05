Le télescope Desi ouvre ses « 5 000 yeux pour mesurer l’expansion de l’Univers »

Il se trouve dans l’Arizona et son but est de « recueillir et analyser pendant cinq ans les spectres de millions de galaxies pour mesurer leur distance par rapport à la terre et élucider le mystère de l’énergie noire », explique le CEA.

Mais avant que la mission Desi ne commence véritablement ses observations, il a fallu la préparer : « c’est la survey validation (validation du relevé), étape incontournable dans chaque mission astronomique ».

« Elle a consisté à sélectionner les 35 millions de galaxies dont Desi devra capter la lumière pour générer des spectres et à s’assurer que les objectifs scientifiques pourront être atteints », explique Christophe Yèche.

Il ajoute que le télescope comprend 5 000 fibres optiques qui, en moins de deux minutes, sont positionnées pour mesurer 5 000 nouvelles galaxies. « Chaque fibre a dans sa ligne de visée une dizaine de galaxies alors qu’elle ne doit en cibler qu’une seule. Pour cela, des micro-actionneurs placés dans chaque alvéole et pilotés par algorithme la positionnent au micron près », ajoute le CEA.