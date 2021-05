L’ESA précise son projet de satellites autour de la Lune

Des dizaines d’équipes du monde entier prévoient d’envoyer des missions sur la Lune. Il est même question d’y installer une base avec une présence humaine permanente, comme c’est le cas dans la Station spatiale internationale.

L’Agence spatiale européenne s’intéresse de près à ce sujet et affirme qu’une « liaison lunaire à long terme favorisera une exploration spatiale durable ». L’ESA financera donc « deux consortiums d’entreprises pour définir en détail la prestation de services de télécommunications et de navigation pour les missions sur la Lune, dans le cadre de l’initiative Moonlight de l’agence ».

Dans le premier consortium, SSTL (Surrey Satellite Technology Ltd) sera à la tête. Il aura des partenaires comme Airbus, SES et Kongsberg Satellite Services. Le second sera dirigé par Telespazio (une entreprise commune entre Leonardo à 67 % et Thales à 33 %), avec Thales Alenia Space, Inmarsat, OHB Systems, etc.

Un point presse avec SSTL et Telespazio est programmé pour jeudi 20 mai de 14h à 15h, heure française. Il sera diffusé sur le site de l’ESA.