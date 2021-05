Joe Biden révoque le décret Trump sur la censure en ligne

« Revocation of Presidential Actions. The following Presidential actions are revoked: Executive Order 13925 of May 28, 2020 (Preventing Online Censorship) ».

C’est par ces quelques traits de plume que le Président Joe Biden a procédé à un enterrement sans fleurs ni couronnes.

Dans la fosse, le décret qu’avait pris Donald Trump pour prévenir la « censure en ligne », alors que Twitter multipliait les labels « information fausse » sous ses tweets énervés.

Selon la synthèse que nous avait dressée Me Pierre Ciric, avocat franco-américain, l’Executive Order du Président Trump indiquait « que les plateformes pourraient perdre leur immunité au titre de la Section 230 si elles pratiquent une politique discriminatoire contre les utilisateurs ou si elles limitent leur accès sans fournir une procédure de recours équitable, ou d'une manière non déclarée dans les conditions d'utilisation ».