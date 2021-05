Plan de relance cyber : deux sénateurs réclament l’utilisation d’urgence des 136 millions d’euros alloués à l’ANSSI

Les sénateurs Olivier Cadic (Union centriste) et Mickaël Vallet (Socialiste, Écologiste et Républicain), rapporteurs pour avis sur les crédits de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), rappellent qu’une enveloppe de 136 millions d’euros a été allouée à l’ANSSI pour élever le niveau général de cybersécurité.

Une somme engagée à l’occasion du plan France Relance en septembre dernier.

Pour les deux sénateurs, ces sommes doivent être utilisés avant fin 2022. Deux volets sont à l’index : « Le premier vise à renforcer la cybersécurité de la sphère publique par le financement de "parcours de cybersécurité" - destinés à poser des diagnostics - et de projets de sécurisation ». Le constat pour l’heure est mitigé : « seule une centaine d’audits ont été programmés alors que dix fois plus pourraient être financés »

Le second vise la mise en place de « centres de réponse cyber de proximité » (CSIRT) pour apporter un soutien aux PME, collectivités et autres établissements publics victimes de cyberattaques. « Ces CSIRT, qui ont vocation à être à terme des structures autofinancées, organisées en réseau à l’échelon régional, pourront bénéficier pour leur lancement d’un apport d’un million d’euros et d’un accompagnement par l’ANSSI ».

Les deux parlementaires réclament en outre « la mise en place d’un service d’assistance cyber disponible à tout moment et doté d’un numéro d’appel d’urgence , à l’image de celui en service en Israël », et souhaitent enfin « développer la judiciarisation des attaques détectées et renforcer les moyens, notamment humains, alloués au volet pénal ».