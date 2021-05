Comment les chercheurs en mathématiques travaillent-ils ?

C’est la question à laquelle le Journal de Mathématiques des Élèves de l’ENS de Lyon tente d’apporter une réponse dans un document de pas moins de 37 pages.

Ce travail est le fruit de deux étudiants en M1 qui ont interviewé des chercheurs et rédigé une synthèse de leurs entretiens.

« Nous avons posé des questions très concrètes sur la recherche au quotidien : les activités exercées, l’organisation de l’emploi du temps, les projets en collaboration, etc. Nous avons abordé plusieurs thèmes : la lecture et la rédaction de textes mathématiques, la réflexion à proprement parler, et enfin des questions de motivations », expliquent-ils.