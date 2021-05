Rocket Lab : la mission « Running Out Of Toes » est un échec

Il s’agissait de la 20e mission de la petite fusée Electron. Cet échec arrive moins d’un an après celui de la mission Pics or it didn't happen en juillet dernier. Dans les deux cas, le problème vient du second étage.

La société explique que le vol du premier étage et la séparation se sont déroulés normalement. Le problème à eu lieu « après l'allumage du deuxième étage […] entraînant la perte de la mission […] Le deuxième étage est resté dans le couloir de lancement prévu et n’a causé aucun dommage au public ».

Une enquête est évidemment en cours et Rocket Lab travaille en collaboration avec la Federal Aviation Administration. La société donnera des détails plus tard et procédera aux corrections nécessaires afin de retourner en vol le plus rapidement possible.

Une bonne nouvelle tout de même : « Le premier étage, avec son parachute, a réussi en un plongeon en toute sécurité et l’équipe de récupération de Rocket Lab s’efforce de le récupérer dans l’océan comme prévu ».