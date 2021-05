Android Auto : l’Autorité de la Concurrence italienne inflige une amende de 100 millions d’euros à Google

L'Autorité de la concurrence italienne a infligé ce 13 mai une amende de plus de 100 millions d'euros à Alphabet Inc., Google LLC et Google Italy pour violation de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle reproche aux sociétés de ne pas avoir autorisé Enel X à développer une version de son application JuicePass compatible avec Android Auto, et relative à la recharge des véhicules électriques.

« En refusant l'interopérabilité d'Enel X Italia avec Android Auto, Google a injustement limité les possibilités pour les utilisateurs finaux de se prévaloir de l'application Enel X Italia lors de la conduite et recharge d'un véhicule électrique ». Il est reproché dans le même temps à l’éditeur d’avoir privilégié Google Maps, certes aujourd’hui limité aux itinéraires pour trouver des points de recharge, mais qui à l'avenir pourrait inclure d'autres fonctionnalités (réservation, paiement, etc.)

« L'exclusion de l'application Enel X Italia d'Android Auto dure depuis plus de deux ans, et si elle devait continuer, pourrait compromettre de manière permanente les chances d'Enel X Italia de se constituer une base d'utilisateurs solide à un moment de croissance significative des ventes de véhicules électriques ».