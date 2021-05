C’est le dernier jour pour s’inscrire sur les listes électorales

Le ministère de l’Intérieur rappelle que « les élections départementales, régionales et des assemblées de Corse, Guyane et Martinique se tiendront les 20 et 27 juin prochain ». Afin de pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes. Plusieurs solutions s’offrent à vous : par internet, en se rendant directement en mairie et par courrier.

Le ministère précise que « les nouveaux électeurs de 18 ans qui ont fait leur recensement citoyen sont inscrits automatiquement sur les listes électorales. C'est le cas également des personnes devenues françaises après 2018. En revanche si vous avez déménagé, vous devez vous réinscrire auprès de la mairie de votre nouveau domicile ou déclarer votre nouvelle adresse en cas de déménagement dans la même commune ».