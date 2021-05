Friends : « La réunion » est prévue pour le 27 mai

HBO Max semble vouloir enchaîner les « coups » pour séduire de nouveaux abonnés. Ainsi, après la « Snyder Cut » de Justice League, on aurait droit au retour de Friends, 17 ans après la fin de la série mythique.

Cette « réunion », sur laquelle on sait encore peu de choses, est prévue pour le 27 mai, dans un peu moins de deux semaines. Il devrait s'agir non pas d'un nouvel épisode, mais d'une discussion entre tous les premiers rôles de la série réunis pour la première fois et des « guests », le tout avec une grosse dose de nostalgie.