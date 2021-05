Plan France THD : « les chiffres sont très bons », l’objectif de 80 % en fibre devrait être dépassé

Mardi, la fédération Infranum publiait son Observatoire du Très Haut Débit. Le constat est largement positif : « 6,2 millions de prises devraient être déployées en 2021. C'est un nouveau record dans la course au très haut débit, très largement provoqué par la nette accélération des déploiements en zones peu denses (RIP) qui doublent cette année pour représenter presque 60% des déploiements totaux, ainsi que par un réel démarrage des déploiements en zones AMEL ».

Un des objectifs du plan est de proposer du très haut débit à tout le monde, dont au moins 80 % en fibre optique. Ce dernier « devrait être dépassé de 7 % » se réjouit Infranum. « Un satisfecit des acteurs de la filière qui peuvent se féliciter de réussir ce qu'aucun autre chantier d'infrastructure en France n'accomplit : être en avance », affirme Étienne Dugas, président de la fédération.

Un second volet compliqué s’annonce ensuite : « Il ne restera alors "plus que" 6,5 millions de prises à déployer au total d'ici 2025, mais ce seront les plus ardues » précise Infranum. Car oui, un des volets est d’atteindre 100 % (ou du moins s’en approcher) de fibre optique en 2025. « Ne soyons pas plus bêtes que la moyenne : évidemment qu’on sait que le 100 % on ne l’atteindra jamais, mais on ne l’atteint avec aucun réseau », indiquait Patrick Chaize il y a quelques mois.

« Les chiffres sont très bons, mais il faut continuer ce travail collectif car il reste encore des défis à relever. Trois points doivent concentrer nos efforts : la transition cuivre-fibre, l'amélioration de la qualité des raccordements et l'anticipation de la période post 2021, notamment en ce qui concerne l'emploi », précise Cédric O.