HTC dévoile ses nouveaux casques de VR VIVE Pro 2 et Focus 3, en 5K

Ils ont été présentés lors de la conférence HTC VIVECON 2021. La définition 5K correspond au total des pixels, ce qui en donne 2,5K pour chaque œil, avec un angle de vision de 120°.

Concernant le VIVE Pro 2, HTC explique qu’il propose notamment « un système d’ajustement de l’écart pupillaire (IPD), un serre-tête réglable, une molette à l’arrière pour l’ajuster rapidement sur soi et un juste équilibre en termes de répartition du poids ». Il propose aussi un son spatial 3D avec des écouteurs certifiés Hi-Res Audio et un taux de rafraichissement de 120 Hz.

HTC a travaillé avec « NVIDIA et AMD afin d’optimiser la technologie DSC (Display Stream Compression), pour la première fois dans un casque de VR. Cette norme garantit une qualité visuelle maximale et est également rétro-compatible avec la technologie DisplayPort 1.2 ».

Le casque VIVE Pro 2 sera disponible seul en précommande dès le 11 mai à 19h à 799 euros. Il faudra attendre le 4 août pour la version complète avec station de base 2.0 et les contrôleurs, à 1 399 euros.

De son côté, le casque VIVE Focus 3 est présenté comme « la solution tout-en-un ultime pour la VR professionnelle ». Il propose un taux de rafraîchissement de 90 Hz et exploite la plateforme XR2 de Qualcomm. Selon le constructeur, il serait plus durable :« 20 % plus léger et 500 % plus résistant que les casques fabriqués avec des matériaux plastiques traditionnels, grâce à un alliage haute performance à base de magnésium ».

Le VIVE Focus 3 sera disponible le 24 juin 2021 pour 1 416 euros.