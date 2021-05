Le NCSC a bloqué plus d'escroqueries l'an passé qu'au cours des trois précédentes cumulées

Le National Cyber Security Centre (NCSC, l'équivalent britannique de l'ANSSI) a supprimé l'an passé plus de 700 000 escroqueries en ligne, totalisant 1,4 million d'URL, y compris de fausses publicités de vaccins Covid ou des produits soi-disant approuvés par des célébrités. Soit plus d'escroqueries qu'au cours des trois précédentes combinées.

En pleine pandémie Covid-19, le NCSC a détecté 122 campagnes de phishing utilisant la marque du National Health System, contre 36 en 2019, y compris des contrefaçons de l'application mobile NHS Test and Trace, dont 43 instances d'applications hébergées et disponibles au téléchargement en dehors des magasins d'applications officiels Apple et Google.

Ces chiffres émanent du quatrième rapport annuel sur son programme Active Cyber ​​Defense, dont l'objectif est de « protéger la majorité des gens au Royaume-Uni de la majorité des dommages causés par la majorité des cyberattaques la plupart du temps ». Les services comprennent entre autres la vérification des e-mails suspects et des sites Web.