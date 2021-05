Chirp, la nouvelle police de Twitter pour sa version web

On avait appris en janvier que le réseau social travaillait sur une nouvelle police propriétaire pour améliorer la lisibilité générale de sa version web.

Elle est en ligne depuis hier, avec un lancement très discret, aucun tweet officiel ne venant fêter l’évènement en fanfare. La police est un mélange des styles American Gothic et European Grotesque, d’après les propres mots de Twitter en janvier.

Si vous n’avez noté aucun changement, c’est probablement que la police n’est pas encore activée de votre côté. Il suffit d’aller voir le code source de la page et de lancer une recherche sur « chirp ».

À la première occurence ( responsive_web_chirp_font_enabled ), la valeur suivante ( false ou true ) vous indiquera si la police est active. Mais il est presque certain que vous remarquerez le changement, car la police provoque des réactions très contrastées, comme noté par Neowin.

Plusieurs personnes ont déjà tweeté des captures pour comparer l’ancienne police et la nouvelle (ici ou là). On remarque vite l’espacement plus élevé entre les lettres, une surface donnée contenant alors moins d’informations.