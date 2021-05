Atos livre PetaSC-Bulgaria, le supercalculateur « le plus puissant d'Europe de l'Est »

Il est situé au Sofia Tech Park en Bulgarie et repose sur l’architecture BullSequana XH2000 d’Atos. Il « contribuera à renforcer les ambitions de la Bulgarie dans le domaine des hautes technologies ».

« Les équipes du projet d'Atos en République tchèque ont déjà commencé les tests de configuration et le supercalculateur devrait être opérationnel en juillet 2021 », affirme la société.

Quelques détails techniques : 300 To de mémoire, 2 Po de stockage, 144 384 cœurs (dont des processeurs EPYC d’AMD), etc. Ce supercalculateur est « cofinancé par la République de Bulgarie et EuroHPC JU avec un investissement conjoint de 11,5 millions d'euros ».