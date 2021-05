L’UFC-Que Choisir attaque SFR pour pratiques commerciales trompeuses

« Entre janvier 2018 et décembre 2019, SFR part à l’assaut du marché de la téléphonie mobile et sort le grand jeu. Les forfaits RED by SFR font l’objet d’un véritable matraquage publicitaire, la communication étant axée sur la promesse du maintien du prix du forfait sans limite de temps ».

Malgré cette stabilité des prix annoncée, l’opérateur n’a pas hésité à procéder à des augmentations tarifaires « de 30 % à 75 % du prix initial » dénonce l’association de défense.

« SFR a sciemment induit les consommateurs en erreur en faisant du maintien dans le temps du prix initial des forfaits RED by SFR l’argument massue pour convaincre les consommateurs de grossir les rangs de ses abonnés ».

Elle réclame sa condamnation outre l’indemnisation des abonnés, trompés par une communication qui n’a finalement pas tenu dans le temps.

« Les consommateurs ont le sentiment de se trouver démunis face aux pratiques des opérateurs, qui séduisent de nouveaux abonnés avec de belles promesses, avant de revenir sur leurs engagements initiaux. Or, il n’en est rien ».

L’UFC rappelle que le consommateur dispose d’une « arme redoutable pour lutter efficacement contre les dérives tarifaires des opérateurs télécoms », à savoir le changement de crémerie, en conservant son numéro de téléphone. « C’est simple, gratuit et ça ne prend qu’un jour. C’est un message fort à destination des opérateurs pour qu’ils respectent leurs engagements et les consommateurs par la même occasion ».