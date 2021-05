Hello bank! propose une offre Business à 10,90 euros HT par mois pour les indépendants

Elle vise spécifiquement les artisans, commerçants, professions libérales, freelances et slasheurs, avec comme but de « simplifier leurs opérations quotidiennes et les accompagner dans le développement de leur activité ».

Plusieurs services sont mis en avant :

encaissement de chèques, espèces et cartes bancaires,

facilité de caisse de 1 500 euros,

réalisation de devis et factures en quelques clics,

accès à des assurances et une assistance dédiées.

Tous les détails de l’offre sont disponibles par ici. Pour ce lancement, deux mois sont offerts (jusqu’au 30 juin 2021).