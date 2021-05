France-IX ouvre un point de présence à Marcoussis (dans le 91)

Il se trouve plus précisément sur le campus de DATA4, « opérateur et investisseur français et européen majeur sur le marché des data centers, afin d’optimiser la connectivité Internet des entreprises ».

Les clients de DATA4 auront ainsi « la possibilité de s’interconnecter directement au nœud d’échange de France-IX qui, de son côté, entend ainsi développer son écosystème de peering ».

« Notre implantation au sein du campus de Marcoussis de DATA4 fait écho à notre volonté d’adresser le segment des entreprises, différent de nos membres historiques, ainsi que d'adresser les demandes de certains de nos membres existants […] Ce partenariat stratégique avec DATA4 va nous permettre de poursuivre notre stratégie de croissance sur l’hexagone en étoffant notre réseau et notre écosystème », explique Franck Simon, président de France-IX Services.

Il y a quelques mois, France-IX avait absorbé le point d’échange régional Rezopole (Auvergne-Rhône-Alpes) et affichait son ambition d’étendre son empreinte sur toute la France.