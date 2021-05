Octave Klaba répond aux inquiétudes concernant le site de Roubaix

Hier soir, le patron d'OVHcloud a indiqué que « depuis 2006, à Roubaix, on a acheté et transformé progressivement les bâtiments en datacenters. Chaque bâtiment a eu droit à une déclaration ICPE séparée. C’est ce qu’on a toujours fait ».

Il évoque ici le cas des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). Il ajoute qu'en « 2019-2020 a eu [lieu] un débat avec les autorités locales pour décider si les installations de 2 côtés de la route ou 1 bâtiment isolé à 500m peuvent être considérées comme plusieurs déclarations ICPE ou on doit passer sous une seule déclaration ICPE ».

Ce qui a amené l'hébergeur en 2021 à « passer sur une seule déclaration ICPE. On a donc commandé l’enquête publique et on met en conformité les 2-3 manquements comme le bassin de rétention d’eaux d’incendie ».

Une référence à un article du JDN qui fait mention d'un rapport de Bureau Veritas sur différents manquements, ce qui fait forcément réagir après l'incendie de Strasbourg. Ce document est d'ailleurs accessible à tous, faisant partie du dossier de l'enquête publique évoquée par Klaba dans ses tweets.

On y apprend de nombreux détails sur le site de Roubaix, notamment qu'il « ne consomme pas d'eau pour son système incendie : les installations d'OVH ne sont pas équipées de RIA actifs, de systèmes de brouillard d'eau ou de système d'extinction automatique par sprinklage ». Selon Klaba, « les travaux vont prendre 18-24 mois : très complexes car il y a peu de place ».