Nouvelles conditions : WhatsApp assouplit légèrement la barrière du 15 mai

Le service devait entériner ses nouvelles conditions à cette date, avec comme épée de Damoclès la perte totale des fonctions liées en cas de non acceptation.

L’éditeur se montre finalement un peu plus souple. À compter du 15 mai, toute personne n’ayant pas accepté les nouvelles conditions se verra afficher un rappel régulier. Cette phase durera « quelques semaines », après quoi le rappel deviendra permanent.

Dès lors, on ne pourra plus consulter la liste générale des messages ni entrer dans une conversation. En revanche, il sera toujours possible de répondre aux messages via les notifications et de prendre les appels audio et vidéo.

Après à nouveau « quelques semaines » de ce régime, tout sera bloqué cette fois. Il faudra obligatoirement accepter les nouvelles conditions pour se servir de WhatsApp.

Dans sa fiche mise à jour (en anglais), WhatsApp se dépêche d’ajouter que le compte ne sera pas supprimé si vous n’acceptez pas les conditions.

Et de rappeler que l’on peut exporter ses messages et son profil. L’éditeur demande cependant à ceux qui envisageraient de supprimer leur compte d’y réfléchir à nouveau, l’opération étant irréversible. C’est toutefois ce que l’on espère de ce genre d’opération.