Windows 10X, dans sa forme actuelle, aurait été abandonné

Si l’on croit le généralement très bien informé Brad Sams, Windows 10X ne sortirait ni cette année ni même jamais. Le projet, tel qu’on le connaît, aurait été abandonné.

10X devait être cette version allégée de Windows 10 pensée comme un concurrent crédible à Chrome OS. On trouvait même des préversions où l’on pouvait tester son interface simplifiée et son nouveau menu Démarrer, mélangeant applications et documents.

On attendait surtout Windows 10X sur la Surface Neo et son double écran. Puis l’appareil fut repoussé, 10X prit la direction plus classique de portables à écran unique et on était sans nouvelles depuis. Les ressources auraient été principalement réattribuées à Windows 10.

Après Windows RT, 10S et 10X, Sams pose la question de savoir si Microsoft a réellement besoin d’une autre version du système, actif sur 1,3 milliard d’appareils. L’interrogation est depuis longtemps sur la table, Microsoft ayant bien du mal à sortir du monde PC.

Toujours selon Brad Sams, les retours collectés par Microsoft sur 10X auraient été très clairs. Il serait apparu que Windows 10 bénéficiait d’une image de grande souplesse, que 10X ne pouvait pas exploiter. Une thématique déjà explorée avec RT en son temps.

Selon les testeurs, les améliorations réalisées dans 10X auraient dû se retrouver dans le système d’origine. Ce qui, selon Sams, serait précisément la décision prise par Microsoft. Dans sa forme actuelle, 10X aurait été jugé inadéquat, ne pouvant s’insérer dans aucun scénario.