Voici la version Cargo de la voiture électrique AMI de Citroën

Un an après la version classique, le constructeur lance la version Cargo qui, comme son nom l’indique, est pensée pour accueillir du chargement.

Elle propose « un volume utile total de plus de 400 litres et une charge utile de 140 kg grâce à un espace optimisé et modulaire en lieu et place du siège passager », qui est remplacé par une « boîte modulaire et protégée composée de 7 cloisons en polypropylène ».

Orientées vers les pros, les entreprises pourront les personnaliser.

Pour véhiculer leur image via My Ami Cargo, les clients auront prochainement la possibilité de pousser plus loin la personnalisation extérieure sur demande.

« Des offres "à la carte", attractives et modulables, permettent à chaque professionnel d’accéder à la mobilité selon son besoin et son budget, de l’achat au comptant dès 6 490 euros TTC (bonus de 900 euros déduit) au loyer mensuel dans le cadre de la location longue durée à partir de 24,18 euros par mois (1er loyer 2 508,43 euros, bonus de 900 euros déduit pour une LLD 48 mois en France) », explique Citroën.