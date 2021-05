Les restes de la fusée Longue Marche 5B sont tombés dans l’océan indien

Comme prévu, c’est ce week-end que le premier étage de la fusée chinoise est entré dans l’atmosphère terrestre après quelques jours dans l’espace. Sa trajectoire n’était pas contrôlée et les spéculations allaient bon train quant à son point de chute, impossible à déterminer.

Fin du suspense : les débris sont tombés dans l’océan Indien, au nord des Maldives.

« Une rentrée océanique était statistiquement la plus probable. Il semble que la Chine ait gagné son pari (à moins que nous n'ayons des nouvelles de débris aux Maldives). Mais c'était toujours imprudent », explique Jonathan McDowell du Center for Astrophysics (unité mixte Harvard et Smithsonian).