World of Warcraft : Burning Crusade Classic sera lancé le 2 juin

Après la version Classic du jeu, Blizzard continue le cycle : la première extension sera lancée en format Classic le 2 juin.

Avant cette date, les joueurs auront à faire un choix pour chacun de leur personnage à compter du 18 mai : convertir le personnage pour Burning Crusade, ou aller sur un serveur WoW Classic. Après ce choix, il sera possible de cloner le personnage pour l’envoyer dans l’autre direction. Et puisque chez Blizzard on ne se mouche pas du coude, le service sera facturé 35 dollars.

L’éditeur précise que la fonction permettra aux joueurs d’avoir deux versions du même personnage car, à l’inverse de la version en cours de WoW, le jeu de base Classic restera un monde à part. Il devrait le rester avec les extensions Classic suivantes.

Le 18 mai signalera en fait l’arrivée du « pré-patch ». à cette date, les joueurs pourront également créer de nouveaux personnages dans les deux races débloquées par l'extension, les draeneis et elfes de sang.

Un sésame pour niveau 58 pourra être acheté pour 39,99 dollars, mais ne pourra pas être utilisé sur les deux races. Il est inclus dans la Deluxe Edition de Burning Crusade Classic (69,99 dollars), qui comprend également certains bonus (cosmétiques) et 30 jours de jeu.