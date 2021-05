Google va activer par défaut l’authentification à deux facteurs

L’entreprise profite de ce 6 mai – journée mondiale du mot de passe – pour annoncer une bascule attendue de pied ferme depuis longtemps : l’activation par défaut de l’authentification à deux facteurs pour l’ensemble des comptes.

Jusqu’à présent, cette activation était manuelle (et chaudement recommandée). Pour rappel, il suffit d’utiliser son smartphone comme second facteur, via certaines applications de l'éditeur, comme Google ou Gmail. Sur Android, ces applications étant intégrées dans l’immense majorité des cas, ce sera encore plus simple.

Le processus est connu : quand vous vous connectez à votre compte depuis un appareil, une application ou un navigateur inconnu, une notification apparaît sur votre téléphone. En appuyant dessus, vous vous rendez dans l’application qui l’a émise et validez la demande.

Si vous recevez cette dernière alors que vous ne vous êtes pas connecté, il s’agit probablement d’une tentative frauduleuse, que vous pouvez alors bloquer.

L’énorme avantage de cette méthode d’authentification est que le premier facteur – le mot de passe – n’est plus suffisant pour se connecter d’un nouvel endroit. En cas d’identifiants volés, les données restent en théorie protégées. Cette protection est d’autant plus cruciale pour un compte Google, souvent un carrefour de très nombreuses données personnelles.

Dans son annonce, Google se plaît à imaginer un monde sans mot de passe, la mesure de sécurité n’en finissant plus d’être critiquée depuis des années par de nombreux acteurs. La société rappelle au passage que Chrome peut servir à les créer, les stocker et les synchroniser sur les autres plateformes. Le navigateur dispose d’ailleurs d’une fonction d’importation des mots de passe (il était temps).