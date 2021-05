Un tour d'horizon des téléphones (plus ou moins) libres

Après un premier tour du monde des systèmes d’exploitation libres pour smartphones, LinuxFr propose un (tout aussi long) tour d'horizon de la partie matérielle, afin de répondre à cette épineuse question : quel appareil se procurer pour disposer d’un OS libre en 2021 ?

Le site communautaire décortique ainsi :

les téléphones ouverts DIY ArduinoPhone, (« le téléphone le plus open source qui soit », abordable, mais « peu compact » et limité à la 2G) et PiPhone (basé sur Raspberry Pi),

les téléphones ouverts Fairphone (dont le rapport performances/prix – de 399 à 439 € – « n’est pas imbattable » du fait de sa dimension équitable voulue et assumée),

le Purism Librem 5 (« le plus open source et Open Hardware, au même niveau que l’ArduinoPhone » et pouvant être transformé en un ordinateur de bureau polyvalent, mais un peu cher : 799 $)

les PinePhone (à partir de 150 $ en pré-commande, « auquel il faudra rajouter les diverses taxes éventuelles », mais dont la partie logicielle, « pas encore tout à fait aboutie, le réserve à un public amateur de bidouilles informatiques »).

Du côté des téléphones « grand public », LinuxFr note que Sony est « l’un des fabricants qui jouent le jeu du logiciel libre via son projet Open Device », que Samsung « ne joue pas spécialement le jeu du logiciel libre » et que, sur la soixantaine d’appareils pris en charge à la sortie de LineageOS 18.1, on dénombre principalement 13 LG, 11 Google, 9 Motorola, 9 Samsung, 9 Xiaomi, 7 OnePlus et 5 Sony (« seulement, malgré l’ouverture dont fait preuve la marque »).