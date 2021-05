FCC : 82 % des commentaires pro ou anti-neutralité étaient pipés

18 des 22 millions de commentaires reçus en 2017 par la Federal Communications Commission (FCC) en 2017 au sujet de la neutralité du Net étaient faux. Plus de 8,5 millions de ces faux commentaires avaient été financés par l'industrie du haut débit, et 7,7 millions d'autres, en faveur de la neutralité, soumis par un étudiant de 19 ans utilisant des identités inventées, a appris Protocol.

Les enquêteurs à l'origine du rapport remis à la procureure générale (AG) de New York ont également identifié un autre groupe de 1,6 million de commentaires pro-neutralité, eux aussi soumis en utilisant de fausses identités, mais sans parvenir à déterminer la source de ces commentaires.

Ils ont cela dit découvert que près de 80 % des commentaires financés par l'industrie du haut débit avaient été collectés par des sociétés de génération de leads qui offraient aux consommateurs diverses récompenses en échange de leurs informations.

« Les offres de marketing variaient considérablement et comprenaient tout, des films pour enfants à prix réduit aux essais gratuits de produits d'amélioration pour hommes », indique le rapport.

Le bureau de l'AG a conclu des accords avec trois des sociétés de génération de leads, Fluent, Opt-Intelligence et React2Media. Elles ont collectivement accepté de payer plus de 4 millions de dollars de dommages et intérêts, en compensation des 4,6 millions de faux avis soumis à la FCC. Les enquêteurs n'ont cependant pas constaté que les fournisseurs de haut débit à l'origine de la campagne avaient enfreint la loi.