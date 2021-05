Une première puce en 2 nm chez IBM

Selon le fabricant c’est une « première mondiale » dans la course à la réduction de la finesse de gravure. Il annonce « des performances en hausse de 45 % ou une consommation d'énergie en baisse de 75 %, par rapport aux puces 7 nm les plus avancées d'aujourd'hui ». Il en profite pour aligner les mots-clés du moment concernant les usages : cloud hybride , intelligence artificielle et Internet des objets.

« Développée moins de quatre ans après l'annonce par IBM du 5 nm, cette avancée permettra à la puce de 2 nm d’emporter jusqu'à 50 milliards de transistors sur l’équivalent de la taille d'un ongle ».

Selon IBM, cette finesse de gravure devrait être un standard de l'industrie dans « pas trop longtemps »… ce qui veut tout et rien dire. Il faudra certainement attendre quelques années avant de voir débarquer des puces en 2 nm.